Зимний экстрим: почему в Башкирии растет число травмированных при катании на стихийных горках?

С начала этого зимнего сезона в Уфе уже зафиксировано семь инцидентов, когда уфимцы из-за катания на стихийно организованных горках получили травмы. Из семи пострадавших четверо – дети. Интерес уфимцев и в целом жителей Башкирии к катанию в неположенных местах во многом связан с изменениями в федеральном законодательстве, повлекшим резкое снижение числа официальных ледовых горок.

В этот сезон в Башкирии было установлено 212 зимних горок, в том числе 109, подлежащих обязательной госрегистрации. В 23 муниципалитетах установлены 103 самодельные ледяные горки высотой до одного метра, не подлежащие регистрации и оценке технического состояния. Для сравнения: в 2021 году в городах и районах были обустроены 1173 горки, то есть в пять раз больше, чем в 2022-м.

Как уточнили в минЖКХ РБ, причиной установки намного меньшего числа зимних горок стало введение в России новых правил их обустройства и эксплуатации. Выполнение этих требований подразумевает выделение достаточно больших средств, которых нет у многих муниципалитетов.

Горки высотой более полуметра приравнены к аттракционам и подлежат обязательной регистрации. Они должны соответствовать строгим стандартам – техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и ГОСТу «Безопасность устройств для развлечений».

Если зимняя горка будет изо льда, необходимо соблюсти требования к качеству воды, которая должна соответствовать стандартам питьевой. Особые требования предъявляются к связующим материалам, снегу и ледяным блокам. При строительстве горки необходимо учитывать ее местоположение, форму и профиль. Строгие стандарты установлены для ледяного покрытия, мест старта, выката, остановки и к освещению зимнего аттракциона.

Новые требования касаются не только строительства, но и использования объекта. Так, «эксплуатация горки с выкатом должна осуществляться обслуживающим персоналом эксплуатанта», а рядом с аттракционом обязательна информационная табличка.

Все эти меры направлены на повышение безопасности, но многие муниципалитеты просто не могут обеспечить их выполнение. Так, обойтись без катания с горок решили в Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском районах республики и в городе Агидель.

В администрации Уфы сообщили ИА «Башинформ», что городом были закуплены и установлены всего 10 сертифицированных зимних горок. Они расположены на территории столичных и районных новогодних городков – в парках «Дёмский», «Волна», «Кашкадан», на площадях имени Ленина, перед ДК «Моторостроитель», Дворцом спорта, Уфимской детской филармонией, ДК Орджоникидзе, Конгресс-холлом, на площадке у пересечения улиц Мубарякова и Софьи Перовской. Срок использования закупленных горок в соответствии с паспортом производителя составляет пять лет.