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Вчера, 13:28

В России в феврале вступают в силу ряд новых законов - Госдума

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В России в феврале вступают в силу новые законы. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Так, с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тыс. рублей на первого ребёнка и 775,6 тыс. рублей — на второго. Средства материнского капитала можно потратить на образование, улучшение жилищных условий (в том числе на ипотеку), формирование накопительной части пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на ежемесячную выплату на детей до 3 лет, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

Кроме этого, с 1 февраля повысится размер ряда социальных выплат. Также с 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы. Будет предусмотрено наказание за нарушение закона в интернете. Также вступят в силу законы о деятельности органов госбезопасности, контроля в сфере охоты (вступают в силу с 3 февраля), обеспечения жильём (вступает в силу с 4 февраля). Ещё один закон коснётся и детей участников СВО, поступающих в вузы (вступает в силу с 20 февраля). 

Подробнее в карточках.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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