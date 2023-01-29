«Человеческая чуткость и отзывчивость»: как почтальон в Башкирии спасла от гибели более 20 жителей

Новогодние праздники для жителей двухэтажного дома на улице Дудорова в башкирском Межгорье три года назад едва не обернулись трагедией. В канун Рождества, 6 января, почтальон Эльвира Шаяхметова, которая разносила пенсию и корреспонденцию на своем участке, почувствовала в подъезде здания запах гари. Сначала женщина не придала этому значения, однако затем увидела пламя в одном из окон. Вернувшись в помещение, она встретила перепуганную девушку, рассказавшую, что в ее квартире начался пожар из-за замыкания во время работы стиральной машины.

Счет шел буквально на секунды — деревянное здание было довольно старым, проводку здесь давно не меняли и все могло вспыхнуть как спичка. В большой опасности оказались более 20 человек, включая 7 детей… Эльвира Шаяхметова вместе со своей «напарницей» действовали решительно.

«Пока она вызывала пожарных, я даже успела отдать пенсию мужчине с первого этажа и предупредить его о пожаре. Он стал собираться, взял деньги, документы, а я тем временем побежала во второй подъезд: нужно было предупредить других жильцов. В первом подъезде о пожаре всех предупредила эта девушка. По пути я набрала номер одной из моих подопечных — Александры Савельевны: она с трудом ходит, потому что перенесла две операции по замене суставов, последнюю — около месяца назад. Пока я к ней поднималась на второй этаж, то успела обойти четыре квартиры на первом этаже, предупредить людей. То же самое я сделала и на втором этаже, люди сразу открыли, поняли, в чем дело, начали выбегать из жилья. Я тем временем поднялась к Александре Савельевне, помогла ей одеться и выйти на улицу. Мне понравилось, что она, несмотря на всеобщую панику, не растерялась, а скомандовала мне: „Выключай щитки“. Когда мы вышли на улицу, уже приехали пожарные машины. Во втором подъезде открытого огня не было, а вот первый подъезд серьезно пострадал. Сильнее всего - квартира, где произошло возгорание: люди остались без всего, ни вещей, ни документов», — рассказывала героиня порталу «Гордость России».