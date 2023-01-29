«Человеческая чуткость и отзывчивость»: как почтальон в Башкирии спасла от гибели более 20 жителей

Новогодние праздники для жителей двухэтажного дома на улице Дудорова в башкирском Межгорье три года назад едва не обернулись трагедией. В канун Рождества, 6 января, почтальон Эльвира Шаяхметова, которая разносила пенсию и корреспонденцию на своем участке, почувствовала в подъезде здания запах гари. Сначала женщина не придала этому значения, однако затем увидела пламя в одном из окон. Вернувшись в помещение, она встретила перепуганную девушку, рассказавшую, что в ее квартире начался пожар из-за замыкания во время работы стиральной машины.
Счет шел буквально на секунды — деревянное здание было довольно старым, проводку здесь давно не меняли и все могло вспыхнуть как спичка. В большой опасности оказались более 20 человек, включая 7 детей… Эльвира Шаяхметова вместе со своей «напарницей» действовали решительно.
«Пока она вызывала пожарных, я даже успела отдать пенсию мужчине с первого этажа и предупредить его о пожаре. Он стал собираться, взял деньги, документы, а я тем временем побежала во второй подъезд: нужно было предупредить других жильцов. В первом подъезде о пожаре всех предупредила эта девушка. По пути я набрала номер одной из моих подопечных — Александры Савельевны: она с трудом ходит, потому что перенесла две операции по замене суставов, последнюю — около месяца назад. Пока я к ней поднималась на второй этаж, то успела обойти четыре квартиры на первом этаже, предупредить людей. То же самое я сделала и на втором этаже, люди сразу открыли, поняли, в чем дело, начали выбегать из жилья. Я тем временем поднялась к Александре Савельевне, помогла ей одеться и выйти на улицу. Мне понравилось, что она, несмотря на всеобщую панику, не растерялась, а скомандовала мне: „Выключай щитки“. Когда мы вышли на улицу, уже приехали пожарные машины. Во втором подъезде открытого огня не было, а вот первый подъезд серьезно пострадал. Сильнее всего - квартира, где произошло возгорание: люди остались без всего, ни вещей, ни документов», — рассказывала героиня порталу «Гордость России».
Убедившись, что все жильцы дома благополучно спаслись, почтальон вернулась к своим профессиональным обязанностям и продолжила маршрут.
«Пожар пожаром, а я на работе. Александру Савельевну к тому времени уже дети забрали домой. Вообще, с ней мы при первой же встрече нашли общий язык, она рассказала мне о своих операциях, я ее поддержала, помогла оформить подписку на ее любимые издания. Я, конечно, испугалась, увидев огонь. Мне казалось, что вся эта ненадежная конструкция рухнет и завалит нас. Вся „спасательная операция“ по времени заняла минут 10, не больше, а мне показалось, что прошла целая вечность», — вспоминала Эльвира Шаяхметова.
К слову, на почте к моменту происшествия она трудилась лишь месяц, много лет проработав продавцом крупной торговой сети.
«Устроившись на почту, я оценила и график работы, и то, что работа с хорошими людьми, а на моем участке они действительно замечательные», — делится Эльвира Шаяхметова.
Про подвиг женщины общественность узнала только после начала расследования причин пожара и опроса очевидцев. Как, кстати, и ее друзья, близкие и коллеги, прочитавшие об этом в СМИ. За мужество и отвагу, проявленные при спасении жителей, по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова Эльвиру Шаяхметову наградили орденом генерала Шаймуратова.
«Эльвира Шаяхметова — настоящий герой нашего времени! Она предотвратила страшную трагедию. На вручении мы с ней встретимся, и я лично поблагодарю ее за этот смелый поступок, пожму руку. Берегите себя!», — цитировал «Башинформ» слова руководителя региона.
Кроме того, спасительнице из Межгорья посвящен выпуск видеопроекта Центра управления Республикой Башкортостан и телеканала БСТ «Повод гордиться».
Сама же она относится к своему подвигу со всей подобающей настоящим героям скромностью.
«Многие мне говорят, что я совершила героический поступок — никто из жильцов этого дома не пострадал. Но я не считаю, что обычная человеческая чуткость и отзывчивость имеют что-то общее с героизмом», — полагает Эльвира Шаяхметова.