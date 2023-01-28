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Вчера, 13:29

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

МЧС Башкирии со ссылкой на региональный гидрометцентр предупредило жителей о неблагоприятных погодных условиях. Так, местами по республике ожидается гололед.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 28 и 29 января на территории Башкирии ожидается небольшой снег с умеренным западным и юго-западным ветром.

Сегодня температура воздуха составит -5, -10 градусов днем, а ночью столбик термометра может опуститься до -13 (при прояснениях — -16, -21). В воскресенье прогнозируется -6, -11 градусов в дневное время (местами — до -1) и -10, -15 — в ночное, в отдельных частях региона — -20, -25.

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