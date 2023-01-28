В Бураевском районе Башкирии, на месте будущего моста через Белую, навели понтонную переправу

На первом этапе строительства новой скоростной дороги Дюртюли – Ачит, у села Вострецово Бураевского района Башкирии, в рамках подготовки к строительству моста через реку Белую, навели понтонную переправу. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Данный мост, протяженностью более 800 м – главное искусственное сооружение первого этапа строительства. К месту его возведения устроены подъездные пути, внутрипостроечные дороги и технологические площадки, передислоцирована техника, подготовлены строительные материалы. Сейчас ведутся буровые работы, идёт устройство свай в основание моста. Строители работают в две смены.

Всего на 140 км первого этапа трассы Дюртюли – Ачит, проходящего по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов Башкирии построят 15 мостов, в том числе через реки Евбазу, Тибиль, Апашу, Яндовку, Белую.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на строительстве данного участка трассы задействованы 830 строителей и 370 единиц техники.