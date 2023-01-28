Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
86.41
-1.06
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 18:17

В Бураевском районе Башкирии, на месте будущего моста через Белую, навели понтонную переправу

ГК «Автодор».
Фото:ГК «Автодор».

На первом этапе строительства новой скоростной дороги Дюртюли – Ачит, у села Вострецово Бураевского района Башкирии, в рамках подготовки к строительству моста через реку Белую, навели понтонную переправу. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Данный мост, протяженностью более 800 м – главное искусственное сооружение первого этапа строительства. К месту его возведения устроены подъездные пути, внутрипостроечные дороги и технологические площадки, передислоцирована техника, подготовлены строительные материалы. Сейчас ведутся буровые работы, идёт устройство свай в основание моста. Строители работают в две смены.

Всего на 140 км первого этапа трассы Дюртюли – Ачит, проходящего по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов Башкирии  построят 15 мостов, в том числе через реки Евбазу, Тибиль, Апашу, Яндовку, Белую.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на строительстве данного участка трассы задействованы  830 строителей и 370 единиц техники.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика