На строительстве новой дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии работают 830 человек

В Башкирии продолжается строительство участка трассы М-12 Казань — Екатеринбург. Как сообщил вице-премьер Алан Марзаев в ходе совещания в правительстве, на данный момент выполнена большая работа по оформлению земельных участков лесного фонда, проработаны вопросы по изъятию земель у арендаторов, подписаны соглашения с правообладателями переустраиваемых инженерных коммуникаций о компенсации потерь.

Положительное заключение госэкспертизы получено на проектную документацию на оба участка (один — протяженностью 90 км, второй — 50 км).

Сейчас на объекте трудятся 830 строителей и 370 единиц техники. Генподрядчиком объекта является московское ООО «СК «Автодор».

«Дорожники возводят временные мосты, строят технологические дороги, заготавливают инертные материалы и железобетонные конструкции, переустраивают инженерные коммуникации, организуют строительные городки, готовятся к основному строительному сезону», — сообщил Алан Марзаев.

По данным генподрядчика, для строительства участка, проходящего по территории республики, нужно 11,4 млн кубометров ПГС, 705 тыс. «кубов» грунта — всего более 12 млн кубометров инертных материалов.

Объект требуется обеспечить определенным объемом электроэнергии, этот вопрос поручено решить Башкирской электросетевой компании. Субподрядчика по перевозке строительных грузов обязали поддерживать используемые дороги в нормативном состоянии.

Как сообщал «Башинформ», строительство 140-километрового участка М-12 в Башкирии началось в январе текущего года. На днях на объекте побывал гендиректор Росавтодора Вячеслав Петушенко.