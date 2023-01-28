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Сегодня, 09:50

Уфимцев ждут массовые отключения воды

«Уфаводоканал» опубликовал график отключений холодной и горячей воды, которые ждут жителей столицы на следующей неделе.

Временные неудобства с 31 января по 2 февраля затронут Октябрьский, Орджоникидзевский и Калининский районы города.

Без водоснабжения в связи с плановыми ремонтными работами и заменой аварийных участков трубопроводов останутся как многоквартирные и частные дома по улицам М. Рыльского, 24/2, 26, 28, Тимашевской, 10/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ташкентской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1 м, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, так и детский сад № 28, школа № 36, Богородице-Смоленская церковь, мечеть «Дания», а также коммерческие организации.

С полным списком и временем отключений можно ознакомиться на сайте столичного «Водоканала».

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