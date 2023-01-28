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Сегодня, 09:18

Район Башкирии установил республиканский молочный рекорд

соцсети Главы Башкирии
Фото:соцсети Главы Башкирии

Чекмагушевский район Башкирии установил республиканский рекорд по надою молока, сообщил в своих соцсетях Глава региона Радий Хабиров. Так, впервые в истории животноводы муниципалитета достигли объема 200 тонн продукта в сутки.

«Благодарю чекмагушевцев и всех сельчан республики за нелегкий труд. 200 тонн молока — это больше трех железнодорожных цистерн и десятая часть всего республиканского объема. Такого количества хватит, чтобы обеспечить более 220 тысяч человек», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также добавил, что во всех крупнейших сельхозпредприятиях Чекмагушевского района успешно воплощены проекты по производству молока, а «СП Базы» и СПК-колхоз «Герой» принимают участие в «Инвестчасах» руководителя республики.

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