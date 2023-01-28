МЧС Башкирии назвало дни недели, в которые чаще всего гибнут жители при пожарах

МЧС Башкирии поделилось статистикой смертности жителей республики при пожарах по итогам 2022-го года. Как сообщили в ведомстве, больше всего людей погибло утром, вечером и ночью.

Так, с 0.00 до 6.00 жертвами возгораний стали 70 человек (или 30% от общего числа), с 18.00 до полуночи — 59 человек, с 6.00 до 12.00 — 52. Наибольшее количество жизней огонь унес в субботу (52), понедельник (37) и пятницу (36).

«По социальному положению чаще всего гибнут пенсионеры и безработные. Львиная доля пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем (62,3%) и аварийного режима работы электрооборудования (19,4%)», — отметили в МЧС РБ.