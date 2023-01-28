Новости Башкортостана и Уфы
69.34
+0.21
75.41
+0.07
86.41
-1.06
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:01

МЧС Башкирии назвало дни недели, в которые чаще всего гибнут жители при пожарах

МЧС Башкирии
Фото:МЧС Башкирии

МЧС Башкирии поделилось статистикой смертности жителей республики при пожарах по итогам 2022-го года. Как сообщили в ведомстве, больше всего людей погибло утром, вечером и ночью.

Так, с 0.00 до 6.00 жертвами возгораний стали 70 человек (или 30% от общего числа), с 18.00 до полуночи — 59 человек, с 6.00 до 12.00 — 52. Наибольшее количество жизней огонь унес в субботу (52), понедельник (37) и пятницу (36).

«По социальному положению чаще всего гибнут пенсионеры и безработные. Львиная доля пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем (62,3%) и аварийного режима работы электрооборудования (19,4%)», — отметили в МЧС РБ.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика