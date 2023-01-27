В выходные в Башкирии потеплеет до -1 градуса

В ближайшие выходные дни, 28 и 29 января, в республике сохранится умеренно морозная погода.

Как сообщили в Башгидромете, завтра в Башкирии местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, при прояснениях -20, -25. Днем -6, -11, местами до -1 градуса.

В воскресенье, 29 января, погода существенно не изменится. Также местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, при прояснениях -20, -25. Днем -6, -11, местами до -1 градуса.

Ранее «Башинформ» сообщил предварительный прогноз погоды в Башкирии на февраль.