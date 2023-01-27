В Уфимском планетарии рассказали о любопытном небесном явлении. 30 и 31 января Марс будет виден рядом с Луной. В эти дни оба светила будут озарять ночное небо до шести часов утра, пока не пропадут за горизонтом на северо-западе.

«Луна 30 января будет находиться справа от Марса, а 31 января уже слева от него. Марс, пройдя противостояние с Солнцем 8 декабря, с каждым днем всё больше удаляется от Земли и становится всё менее ярким. За полтора месяца его блеск уменьшился, но он выглядит ещё достаточно ярким среди самых ярких звезд зимнего неба, выделяясь желтым цветом», — дали подсказку в планетарии любителям наблюдать за звездами.

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