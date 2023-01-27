В Следкоме напомнили жителям Башкирии о возможных способах подать обращение

Следственный комитет РФ напомнил жителям Башкирии о каналах связи. По данным пресс-службы ведомства, каждое обращение граждан внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате.

В следственном управлении СК России по Башкортостану существуют различные каналы связи:

Телефон отдела по приему граждан и документационному обеспечению: 8 (347) 276-67-06; 251-24-48.

Телефон доверия: 8 (347) 251-62-51.

Круглосуточный телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8 (347) 276-70-09.

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8 (347) 273-99-88; с мобильных операторов связи: 123.

Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (347) 222-46-32.

Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (347) 222-46-39.

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 32.

Интернет-приемная: https://surb.sledcom.ru/folder/873287

Социальные сети: https://vk.com/surbskr

«Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии», — сообщили «Башинформу» в СУ СКР по РБ.

Всего следственным управлением рассмотрено более 8 тыся обращений, сотрудниками аппарата следственного управления и территориальными следственными отделами за 12 месяцев 2022 года принято свыше 9 тысяч гражданин, руководством следственного управления принято 811 граждан, в том числе по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нарушения прав детей-сирот, участников долевого строительства, а также по иным социально значимым вопросам.