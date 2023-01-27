В Следкоме напомнили жителям Башкирии о возможных способах подать обращение

Следственный комитет РФ напомнил жителям Башкирии о каналах связи. По данным пресс-службы ведомства, каждое обращение граждан внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате.
В следственном управлении СК России по Башкортостану существуют различные каналы связи:
«Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии», — сообщили «Башинформу» в СУ СКР по РБ.
Всего следственным управлением рассмотрено более 8 тыся обращений, сотрудниками аппарата следственного управления и территориальными следственными отделами за 12 месяцев 2022 года принято свыше 9 тысяч гражданин, руководством следственного управления принято 811 граждан, в том числе по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нарушения прав детей-сирот, участников долевого строительства, а также по иным социально значимым вопросам.