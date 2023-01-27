В Башкирии за неделю ОРВИ и гриппом заболели 29 тысяч человек

За последнюю неделю в Башкирии ОРВИ и гриппом заболели 29 тысяч жителей. Данные агентству «Башинформ» сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что активнее всего заболеваемость растет среди детей.

«Родители, мы обращаемся к вам! При первых признаках болезни оставьте ребенка дома под наблюдением, не водите детей в школу, детские сады, кружки и секции», - напомнили о мерах предосторожности в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в ведомстве отметили, что преобладающим остается грипп типа А, но растет и доля гриппа В. Все пациенты, у которых заболевание было подтверждено лабораторно, не были привиты.