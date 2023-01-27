Стало известно, сколько блокадников проживает в Уфе

В Уфе на данный момент проживают 42 жителя блокадного Ленинграда. Данные на своих страницах в соцсетях сообщил мэр столицы республики Ратмир Мавлиев.



Он побывал в гостях у одной из блокадниц – Разии Валишиной. По словам Мавлиева, она со слезами на глазах вспоминает все ужасы того времени – голод, бомбежки, страх потерять близких навсегда.



«В Уфу ее семью эвакуировали весной 1942 года. Всю жизнь Разия Каримовна трудилась на производстве, сначала на военном заводе в Черниковке, затем более 20 лет в Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Вместе с мужем они вырастили и воспитали троих детей», - поделился глава столичной администрации.

Как ранее писал «Башинформ», сегодня, 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Башкирии проходит череда мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокадного кольца.