Росавиация продлила допуск авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Уфы в Среднюю Азию и Турцию

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных воздушных грузовых и пассажирских перевозок. Документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, продлеваются на три месяца сроки временного допуска по рейсам: Уфа - Астана (а/к «Азимут и «Ред Вингс»), Уфа - Алма-Ата («Ред Вингс», «ЮТэйр»), Уфа - Анталья («Ред Вингс»), Уфа – Ташкент («ЮТэйр»).

Ранее «Башинформ» сообщал, что Росавиация продлила ряду авиакомпаний разрешение на зарубежные полеты из Уфы.