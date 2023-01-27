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Вчера, 11:48

Поколение героев уходит: в Башкирии не стало еще одного ветерана Великой Отечественной войны

Реканс Ямалеев/vk.com
Фото:Реканс Ямалеев/vk.com

В Чекмагушевском районе ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Осипов. Ему было 97 лет. Новость сообщил глава администрации района Реканс Ямалеев.

По данным агентства «Башинформ», он родился 13 декабря 1925 года в селе Юмаш в многодетной семье. В 1943 году был мобилизован в ряды Советской Армии. Участвовал в сражениях под Брянском, Тулой, Смоленском и в боях на Курской дуге. После тяжелого ранения и лечения в госпитале уволен в запас и вернулся в родной район. Долгие годы работал в колхозе садоводом-овощеводом, пчеловодом. С супругой Верой Сайдяковой вырастили четверых детей.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными медалями за доблестный труд.

Автор:Ляйсан Закирова
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