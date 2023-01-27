Башкортостан занимает седьмое место в России по количеству многодетных семей. Также Башкортостан сохранил лидерство в ПФО по количеству многодетных семей. Всего в республике проживает 59 тысяч многодетных семей — это на 24,7% больше, чем в 2010 году, публикует данные Всероссийской переписи 2021 года пресс-служба регионального минтруда.

Статистика показывает, что доля многодетных семей в общем числе всех семей с детьми до 18 лет в республике возросла до 12,5% (в 2010 году она составляла 8,4%).

Как ранее сообщал «Башинформ», многодетные семьи Башкирии могут получить поддержку в виде земельного участка или единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Сумма выплаты для всех жителей республики — 250 тысяч рублей.

Также семьи с тремя и более детьми освобождены от платы за питание в школах.

Кроме того, многодетные семьи Башкирии могут оформить специальное удостоверение. Оно дает право на скидки и льготы в торговых центрах, театрах и музеях.