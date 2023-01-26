В России будут бороться с продажей просроченной продукции

В России с 1 февраля в экспериментальном режиме начнут внедрять систему, которая исключит техническую возможность продажи просроченной продукции в магазинах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Речь идет об отдельных видах молочной продукции, включая детские наименования, а также бутилированной питьевой и минеральной воде, пиве и отдельных слабоалкогольных напитках. Мониторинг будет вестись при помощи возможностей маркировки системы «Честный знак».

Кроме того, инициатива затронет и незаконно введенную в оборот табачную и никотиносодержащую продукцию. Сюда относятся курительный, жевательный и нюхательный табак, бестабачные курительные смеси для кальяна и электронные сигареты.

Эксперимент проходит на добровольной основе и продлится до 1 августа 2023 года.