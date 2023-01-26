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Вчера, 18:01

В ГИБДД по Башкирии сообщили о ночных перекрытиях улиц в Уфе

ИА Башинформ
Фото:ИА Башинформ

В Уфе на ночь перекроют улицы, чтобы убрать выпавший на новогодних каникулах снег. Мэрия Уфы при активной поддержке госавтоинспекции проведет комплексную уборку снега. На время очистки от снега перекроют несколько улиц:

26 января с 21.00 до 07.00 27 января — проезд за лайфстайл-центром «Башкирия»: участок от улицы 50 лет СССР до улицы Менделеева;

27 января с 21.00 до 07.00 28 января — по улице Чудинова: участок от проспекта Октября до улицы Блюхера;

28 января с 20.00 до 07.00 29 января — по улице Ферина: от перекрестка Железнодорожный до Ферина, 28;

29 января с 21.00 до 07.00 30 января — по улице М. Рыльского: от улицы Ю. Гагарина до М. Жукова, 14;

30 января с 21.00 до 07.00 31 января — по улице Летчиков: от улицы Союзной до улицы С. Пашкова;

31 января с 21.00 до 07.00 1 февраля будут очищаться обочины, парковочные карманы по всей улице Бакалинской.

«Уважаемые водители и владельцы транспортных средств, просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и заранее продумать место для парковки вашего транспортного средства», — обратился к гражданам глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.
Автор:Дарья Субботина
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