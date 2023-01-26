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Вчера, 20:20

В февральские праздники запустят двухэтажный поезд из Самары в Уфу и Екатеринбург

РЖД
Фото:РЖД

23 февраля в рамках проекта «Яркие выходные на Урале» из Самары отправится двухэтажный туристический поезд в Уфу и далее в Екатеринбург. Тур запланирован на четыре дня. 

Во время остановки в столице Башкирии туристы отправятся на экскурсию, посетят Национальный музей, увидят выступление лучников и кураистов, попробуют настоящие башкирские угощения.

Далее поезд доставит туристов в Екатеринбург, где им предложат несколько экскурсионных программ. Одна из них — ретропоезд (паровоз) «Уральский экспресс», который отправится в Верхнюю Пышму, где пассажиры побывают в крупнейшем в мире тематическом музее — Музейном комплексе военной и гражданской техники.

Для школьников в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования.

«Для туризма сегодня есть уникальный шанс сделать огромный скачок вверх и привлечь внимание к удивительным достояниям нашей огромной страны наших людей. Жители России, наконец, обратили свои взоры на те красоты, которые есть в нашей стране. Башкортостан в этом плане — удивительный регион, здесь есть всё для взыскательного туриста: и культурные, и исторические объекты, и уникальная природа, и медицинский туризм. Этнотуризм позволяет не просто посмотреть на скалы и реки, но и посмотреть вглубь, в душу и сердце тех народов, которые населяют нашу страну. А наша страна — одна из самых богатых стран мира на человеческий капитал, столько ярких, интересных национальностей проживает в нашей стране. Мы в Башкортостане очень много чего можем предложить туристам», — говорил Глава Башкирии Радий Хабиров на II Международном форуме по этнотуризму.

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