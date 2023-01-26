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Вчера, 15:56

В Башкирии получили ключи от 20 автомобилей пострадавшие на производстве работники

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии 20 автомобилей Lada Granta получили сегодня пострадавшие на производстве работники, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

«Эти автомобили —  средства реабилитации, которые выдаются тем, кто получил увечья при исполнении трудовых обязательств. Автомобили выдаются за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в качестве страхового обеспечения», — пояснили в пресс-службе Фонда.

Всего в этом году планируется выдать более 50 таких машин на общую сумму 42,5 млн рублей. Владельцы автомобилей в разные годы получили травмы на производстве. Важно: на момент наступления несчастного случая они были трудоустроены официально, что и стало гарантией их защищенности.

«При наличии показаний согласно программе реабилитации пострадавшего, и отсутствии противопоказаний, замена автомобилей производится каждые семь лет. Ранее выданные автомобили при этом остаются у хозяев, так как машины выдаются в собственность», — добавили в отделении Социального фонда по Башкирии и напомнили, что обеспечение транспортным средством — далеко не единственный вид страхового обеспечения пострадавших на производстве работников.

Например, Фонд финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, повредивших здоровье на работе. Сюда относится дорогостоящее лечение после тяжелого несчастного случая, протезирование, предоставление необходимых технических средств реабилитации, а также оплата стоимости лекарств, санаторно-курортное лечение, переобучение на другую профессию и многое другое.

Кроме того, полагаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Ежегодно на эти цели в нашей республике направляется более 1,6 млрд рублей. На учете по обеспечению по страхованию от несчастного случая на производстве в региональном отделении Социального фонда на данный момент состоят почти 8 тысяч человек.

Как сообщал ранее «Башинформ», Социальный фонд создан в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Цель такой реформы – повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции обоих ведомств.

Автор:Галина Бахшиева
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