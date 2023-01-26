В Башкирии обессиленный медвежонок пришел к людям. Жители села Каран-Елга Гафурийского района обнаружили косолапого на своем приусадебном участке.

Сельчане поспешили обезвредить лесного гостя с помощью сетей и дали ему еды: осиротевшее животное выглядело очень истощенным.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии, на место выехали охотинспекторы.

«Медвежонку предварительно около одного года. Обычно в этом возрасте они находятся под попечительством медведицы. Сотрудниками ведомства решается вопрос передержки детеныша хищного животного», — уточнили в ведомстве.