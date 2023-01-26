Уфа стала одним из городов страны, через который пройдет маршрут всероссийского мотопробега «Владивосток — Выборг». Масштабное событие продлится с 30 июня по 20 июля, а завершится фестивалем Baltic Rally с 20 по 23 июля.
В преддверии мероприятия стартовала зимняя акция по пути из Выборга в Тобольск, приуроченная к 11-му чемпионату мира по гонкам на унимото на льду Snow Dogs. И столица Башкирии также вошла в число «остановок» на пути следования пилота команды Baltic Rally — знаменитого российского мотопутешественника и общественного деятеля Олега Капкаева.
Вчера в рамках своей поездки он посетил Советскую площадь Уфы и поделился несколькими подробностями пробега.
«Цель нашего мотопробега — продемонстрировать, какая у нас большая и дружная страна. Ведь пересекая Россию, ты видишь множество прекрасных людей. Я был в Уфе около 8 лет назад — сегодня она изменилась до неузнаваемости. Это большой, современный город, оставивший самые приятные впечатления. Меня просто покорил памятник генералу Шаймуратову - действительно монументальная работа, за каждой композицией - целая история... Сейчас мы преодолеваем расстояние в 3300 километров. Конечно, трудно было справляться с какими-то участками дороги, но ведь национальный герой Башкирии Салават Юлаев на своем коне ездил круглый год — зимой и летом, весной и осенью. А у нас вот есть свои, железные „кони“. Это ни с чем несравнимое удовольствие, но, разумеется, надо одеваться теплее», — рассказал «Башинформу» Олег Капкаев.
Другая, не менее важная миссия мотопробега — благотворительная. В рамках события мотоциклист заезжает в детские дома и дарит ребятишкам подарки.
«Мы планируем навестить сироток и в Уфе. Конечно, главное, что мы можем дать детям — внимание и общение», — добавил путешественник.
Детей Олег Капкаев посещает в роли знаменитого мультипликационного персонажа — Чебурашки. По его словам, выбор образа не связан с успехом одноименного фильма.
«Просто вот так удачно совпало, ведь Чебурашка — мультяшный герой из моего детства. Это воплощение доброты, добродушия, всепрощения и веры в дружбу», — отметил Олег Капкаев.
На вопрос журналистов о том, как транспортному средству удается преодолевать большие расстояния на морозе, координатор фестиваля Baltic Rally Игорь Щербаков дал ответ: все дело в технических модификациях.
«За основу был взят стандартный мотоцикл Harley-Davidson Road King, однако Олег сделал несколько важных изменений. Например, закрыл мотор, чтобы сильно не охлаждался, залил специальные зимние масла, позволяющие ехать, поставил спецрезину и шипы. Мотоцикл максимально подготовлен к зимним холодам», — пояснил он.
Игорь Щербаков выразил желание наладить связи с мотосообществом Башкирии и пригласил премьер-министра республики Андрея Назарова, также побывавшего на месте визита, возглавить колонну участников от региона. Как отметил он, межрегиональное взаимодействие позволяет развивать внутренний мототуризм России.
«Мы хотели бы дружить со всеми городами-участниками мотопробега. Люди, которые передвигаются на мотоциклах — очень свободолюбивые, очень сильные, смелые и креативные. Я и сам являюсь поклонником „харлеев“. Глава Башкирии Радий Хабиров тоже поддерживает идею объединения байк-сообщества», — сообщил Андрей Назаров.