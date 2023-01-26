Уфа стала одним из городов страны, через который пройдет маршрут всероссийского мотопробега «Владивосток — Выборг». Масштабное событие продлится с 30 июня по 20 июля, а завершится фестивалем Baltic Rally с 20 по 23 июля.

В преддверии мероприятия стартовала зимняя акция по пути из Выборга в Тобольск, приуроченная к 11-му чемпионату мира по гонкам на унимото на льду Snow Dogs. И столица Башкирии также вошла в число «остановок» на пути следования пилота команды Baltic Rally — знаменитого российского мотопутешественника и общественного деятеля Олега Капкаева.

Вчера в рамках своей поездки он посетил Советскую площадь Уфы и поделился несколькими подробностями пробега.

«Цель нашего мотопробега — продемонстрировать, какая у нас большая и дружная страна. Ведь пересекая Россию, ты видишь множество прекрасных людей. Я был в Уфе около 8 лет назад — сегодня она изменилась до неузнаваемости. Это большой, современный город, оставивший самые приятные впечатления. Меня просто покорил памятник генералу Шаймуратову - действительно монументальная работа, за каждой композицией - целая история... Сейчас мы преодолеваем расстояние в 3300 километров. Конечно, трудно было справляться с какими-то участками дороги, но ведь национальный герой Башкирии Салават Юлаев на своем коне ездил круглый год — зимой и летом, весной и осенью. А у нас вот есть свои, железные „кони“. Это ни с чем несравнимое удовольствие, но, разумеется, надо одеваться теплее», — рассказал «Башинформу» Олег Капкаев.