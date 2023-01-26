Президент Владимир Путин одобрил идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Во время состоявшейся накануне встречи со студентами президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос студентки РУДН Дарьи Семеновой, одобрил предложение вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи в России, сообщает ТАСС.

Президент считает, что реализовать эту идею в современных условиях будет непросто, однако сама идея правильная. Глава государства отметил, что такие события важны, поскольку объединяют людей, но чтобы реализовать замысел, нужно «выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

По словам президента, в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, Россия успешно провела такой фестиваль. Он поблагодарил за идею девушку, выразившую желание работать волонтером на фестивале, и пообещал привлечь ее к организации мероприятия.