Какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни - прогноз

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня.

По данным Башгидромета, завтра, 27 января, в республике местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, при прояснениях до 18 мороза. Днем -4, -9 градусов.

В субботу, 28 января, вновь ожидается местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15, при прояснениях до -20, -25 градусов. Днем -6, -11 градусов.

Ранее «Башинформ» сообщал предварительный прогноз погоды в Башкирии на февраль.