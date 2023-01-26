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Вчера, 10:22

«Башавтотранс» сообщил об изменении с 1 февраля расписания маршрута №130

Государственный перевозчик «Башавтотранс» сообщил об изменении с 1 февраля расписания регулярного маршрута пригородного сообщения №130 «Уфа (Южный автовокзал) — Русский Юрмаш — Турбаслы».

«Рейсы маршрута со временем отправления от Южного автовокзала в 06.40, 09.40, 10.40, 12.40, 15.40, 18.40 будут выполняться с обязательным заездом на остановку „ул. Солнечная“ (село Русский Юрмаш). Время отправления от остановки „ул. Солнечная“ в 07.50, 10.55, 11.55, 13.55, 16.55, 19.55», — сообщается на сайте «Башавтотранса».

Ознакомиться с новым расписанием можно здесь.

Как сообщал ранее «Башинформ», в республике с 23 января изменилось расписание пригородного автобуса № 116, который следует из Бирска в Изимарино. 

Автор:Галина Бахшиева
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