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Вчера, 13:29

В России перестал работать магазин приложений App Store

скриншот App Store
Фото:скриншот App Store

Пользователи айфонов из России столкнулись со сбоями в работе магазина приложений App Store. У части жителей страны при открытии мобильного сервиса компании Apple наблюдаются ошибки.

Как сообщает «Lenta.ru», жалобы появились в ряде тематических пабликов в соцсетях. Люди отмечают трудности с приложениями «Погода», Booking, «Турецкие авиалинии» и т. д.

Кроме того, некоторым россиянам стали недоступны игровые магазины Steam, Epic Games Store, Nintendo eShop, а также серверы PlayStation Network и другие.

Причины сбоя пока неизвестны.

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