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Вчера, 12:24

В Башкирии участились смертельные случаи от коронавируса

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

По данным министерства здравоохранения республики, 25 января зарегистрированы две смерти пациентов от COVID-19. Столько же людей от коронавируса скончались вчера, а 23 января их количество составляло три, сообщало информагентство «Башинформ».

За минувшие сутки в республике коронавирусной инфекцией заболели 68 человек. В настоящее время на стационарном лечении находятся 155 пациентов, из которых 99 человек пожилого возраста. В тяжёлом состоянии 9 больных, один из них подключен к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1122 человека. Из них 327 пациентов в возрасте старше 60 лет.

С выздоровлением выписаны семь человек.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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