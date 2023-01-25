В Башкирии прокуратура добилась установки пандуса для 6-летнего мальчика-инвалида

Прокуратура города Салавата проверила исполнение законодательства о социальной защите инвалидов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, установлено, что 6-летний ребенок, страдающий заболеванием опорно-двигательного аппарата, проживает в квартире на втором этаже и передвигается на кресле-коляске.

«Вопреки требованиям законодательства подъезд жилого дома не оборудован пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа ребенка в жилое помещение, а орган местного самоуправления не исполнил обязанность по обследованию дома и обеспечению доступной среды для инвалидов. В этой связи прокурор города внес в адрес главы муниципалитета представление», — проинформировали в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры местные власти приобрели и смонтировали в подъезде модульный телескопический пандус.