Сегодня стартует Всероссийский онлайн-форум приемных семей-2023, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

«Он посвящен актуальным вопросам образования замещающих родителей и кандидатов, а также вопросам образования детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях. В том числе будут рассмотрены актуальные практики профориентации и выстраивания индивидуальных образовательных траекторий для детей-сирот», — пояснили в пресс-службе минтруда республики.

В программе форума — образовательные вебинары ведущих специалистов в области психологии, права и медицины по вопросам особенностей семейного воспитания детей-сирот и поддержки замещающих семей.

Онлайн-форум продолжит свою работу до 28 января включительно.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Все мероприятия форума будут транслироваться в прямом эфире в сообществе проекта «Усыновите.ру». Проект реализуется с использованием гранта президента России.

Ранее Глава республики Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о многодетной семье Фархутдиновых из Нефтекамска, в которой воспитываются 16 детей. Мансаф Харунович и Наталья Александровна подарили жизнь пятерым. Еще для 11 детей они стали приемными родителями, сообщал «Башинформ».