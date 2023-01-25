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Вчера, 11:24

Сегодня стартует всероссийский онлайн-форум приемных семей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня стартует Всероссийский онлайн-форум приемных семей-2023, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

«Он посвящен актуальным вопросам образования замещающих родителей и кандидатов, а также вопросам образования детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях. В том числе будут рассмотрены актуальные практики профориентации и выстраивания индивидуальных образовательных траекторий для детей-сирот», — пояснили в пресс-службе минтруда республики.  

В программе форума — образовательные вебинары ведущих специалистов в области психологии, права и медицины по вопросам особенностей семейного воспитания детей-сирот и поддержки замещающих семей.

Онлайн-форум продолжит свою работу до 28 января включительно.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Все мероприятия форума будут транслироваться в прямом эфире в сообществе проекта «Усыновите.ру». Проект реализуется с использованием гранта президента России.

Ранее Глава республики Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о многодетной семье Фархутдиновых из Нефтекамска, в которой воспитываются 16 детей. Мансаф Харунович и Наталья Александровна подарили жизнь пятерым. Еще для 11 детей они стали приемными родителями, сообщал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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