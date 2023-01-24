В Башкирию пришло зимнее тепло

По информации Башгидрометцентра, на этой неделе в регион заносит более теплые воздушные массы с запада и юго-запада.

Ночные температуры повысятся до -11, -16, днем — до -3, -8. Там, где потеплеет значительно, на дорогах будет гололедица.

Итого, в январе хорошей погодой жителей Башкирии порадовали первая и последняя недели. Во вторую (первую рабочую) неделю грянули 40-градусные морозы, далее температура немного повысилась, но пришли сильные ветра. Некоторая передышка настала и для коммунальных служб — снегопады пока обходят регион стороной.





