В Башкирии родители отравившихся детей добились компенсации от школы

В Киргиз-Мияках 20 родителей детей, отравившихся в марте 2022 года в школьной столовой, получат компенсацию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.

Тогда санитарные инспекторы закрыли школу и столовую, остановили производство полуфабрикатов, поставляемых в нее. Было установлено, что причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция, а возникла она из-за несоблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока.

Управление подало иск к администрации школы. В результате родители пострадавших детей получат 90 тыс. руб. возмещения морального вреда, по решению Стерлибашевского межрайонного суда.