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24 Января , 21:02

В Башкирии добавят дополнительные вагоны к поездам «Ласточка»

Электропоезда «Ласточка» будут курсировать с увеличенным составом вагонов — комфортабельные скоростные электрички пользуются большой популярностью, пояснили в минтрансе РБ.

С 25 января с шестью вагонами начнут ходить утренние поезда Уфа — Шакша и Шакша — Уфа — Приютово, дневной Приютово — Уфа — Шакша, вечерний Шакша - Дема.

С 3 февраля в 6-вагонном составе пойдут электрички Дема — Иглино, Иглино — Уфа — Приютово — Абдулино.

С 4 февраля просторнее станет в поездах Абдулино — Приютово — Уфа — Аша и Аша — Уфа.

Как сообщал «Башинформ», первая «Ласточка» в Башкирии отправилась в рейс 1 апреля 2022 года по маршруту Уфа — Приютово («Западный экспресс»).

По данным федеральных СМИ, в инвестпрограмме РЖД на 2023 — 2025 годы запланированы дальнейшие покупки электропоездов «Ласточка» у группы «Синара — транспортные машины».

«Ласточки» производятся заводом «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области с 2014 года. Локализация производства этих электропоездов составляет около 87% (то есть такая доля необходимых комплектующих производится в России).

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