Минздрав Башкирии: в республике штамм коронавируса «кракен» не обнаружен

Замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина сообщила, что на территории республики не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кракен».

«Мы еще не выделяли этот вирус среди жителей, больных COVID-19. Однако продолжаем диагностировать „омикрон“, а также острые респираторные вирусные инфекции», — рассказала Елена Галимулина в ходе прямого эфира ЦУР региона.

Как напомнила эксперт, «кракен» — одна из разновидностей «омикрона», которая отличается чуть более высоким уровнем распространения.

«Он передается быстрее — если "омикроном" из 10 жителей могут заболеть 7, то в данном случае заразятся уже 9 человек», — пояснила Елена Галимулина.

Ранее «Башинформ» писал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Башкирии снизился на 42%. Коэффициент распространения инфекции по республике в настоящее время составляет 0,8, а в целом по России — 1,0.