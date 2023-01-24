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24 Января , 16:10

Минздрав Башкирии: в республике штамм коронавируса «кракен» не обнаружен

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина сообщила, что на территории республики не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кракен».

«Мы еще не выделяли этот вирус среди жителей, больных COVID-19. Однако продолжаем диагностировать „омикрон“, а также острые респираторные вирусные инфекции», — рассказала Елена Галимулина в ходе прямого эфира ЦУР региона.

Как напомнила эксперт, «кракен» — одна из разновидностей «омикрона», которая отличается чуть более высоким уровнем распространения.

«Он передается быстрее — если "омикроном" из 10 жителей могут заболеть 7, то в данном случае заразятся уже 9 человек», — пояснила Елена Галимулина.

Ранее «Башинформ» писал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Башкирии снизился на 42%. Коэффициент распространения инфекции по республике в настоящее время составляет 0,8, а в целом по России — 1,0.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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