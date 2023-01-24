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24 Января , 12:17

Глава минтруда Башкирии попросила жителей республики сообщать о бездействии подчиненных

соцсети Ленары Ивановой
Фото:соцсети Ленары Ивановой

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова попросила жителей республики сообщать о бездействии сотрудников подведомственных учреждений.

«Уважаемые жители республики, если вы обратились в наши службы — в филиал центра соцподдержки, в центр занятости, в службу семьи, в реабилитационный центр, детское учреждение, в некоммерческие организации социального обслуживания, в интернат, к социальным координаторам — и вас отправили в одну из наших же структур, прошу вас проинформировать меня либо под этим постом, либо в личных сообщениях», — написала чиновница в своих соцсетях.

В качестве примера министр привела такую ситуацию: человек пришёл в соцзащиту, но для комплексной оценки нуждаемости нужна консультация центра занятости. Тогда специалист не должен отправлять обратившегося в ЦЗН, а сам при нем набирать номер и выяснить все необходимое.

«Я предложила сотрудникам начать с самих себя — учреждений и организаций, входящих в систему минтруда. Если человек обратился по вопросам в компетенции нашей системы, „не разворачивать“ его, даже если указанный вопрос не в компетенции конкретного учреждения, куда он обратился, а оказать содействие в решении вопросов, приложив все усилия, чтобы человек был удовлетворен обращением», — объяснила Ленара Иванова.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 1 февраля пройдет ежегодная индексация более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций.

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