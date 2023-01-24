Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
24 Января , 12:42

Десятиклассники в Башкирии могут сдать ЕГЭ досрочно

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Ученики 10-х классов школ в Башкирии могут сдать единый государственный экзамен по некоторым дисциплинам вместе с выпускниками. Об этом в передаче «Салям» из ЦУР рассказала начальник отдела государственной итоговой аттестации минобрнауки региона Айгуль Байрамгулова.

Единственным условием эксперт назвала освоение выбранного предмета в полном объеме.

«Например, заранее сдав географию, обучение по которой завершается в 10-м классе, ребята уже могут не тратить время на подготовку к ней в выпускном классе», — отметила Айгуль Байрамгулова.

Результат ЕГЭ будет действовать пять лет. Заявление на сдачу экзамена могут подать сам ученик, его родители, законные представители или уполномоченные по доверенности.

Представитель минобрнауки Башкирии добавила, что для выпускников 2023 года обязательными предметами являются русский язык и математика базового либо профильного уровня. Остальные школьник выбирает по своему желанию.

Крайний срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ — 1 февраля включительно, сообщал ранее «Башинформ». После они будут приниматься только по решению государственной экзаменационной комиссии Башкирии при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускники прошлых лет должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, студенты колледжей — справку ссуза, в которой они учатся.

Видео:ЦУР Башкирии
Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика