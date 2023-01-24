Десятиклассники в Башкирии могут сдать ЕГЭ досрочно

Ученики 10-х классов школ в Башкирии могут сдать единый государственный экзамен по некоторым дисциплинам вместе с выпускниками. Об этом в передаче «Салям» из ЦУР рассказала начальник отдела государственной итоговой аттестации минобрнауки региона Айгуль Байрамгулова.

Единственным условием эксперт назвала освоение выбранного предмета в полном объеме.

«Например, заранее сдав географию, обучение по которой завершается в 10-м классе, ребята уже могут не тратить время на подготовку к ней в выпускном классе», — отметила Айгуль Байрамгулова.

Результат ЕГЭ будет действовать пять лет. Заявление на сдачу экзамена могут подать сам ученик, его родители, законные представители или уполномоченные по доверенности.

Представитель минобрнауки Башкирии добавила, что для выпускников 2023 года обязательными предметами являются русский язык и математика базового либо профильного уровня. Остальные школьник выбирает по своему желанию.

Крайний срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ — 1 февраля включительно, сообщал ранее «Башинформ». После они будут приниматься только по решению государственной экзаменационной комиссии Башкирии при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Выпускники прошлых лет должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии, студенты колледжей — справку ссуза, в которой они учатся.