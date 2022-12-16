Среди юных гостей – ученики «Инженерной школы УГМК» и две команды, занимающиеся подготовкой проектов для конкурса «Инженериада УГМК».

На смотровой площадке карьера специалисты «Башмеди» показали и рассказали школьникам о том, как добывается руда в шахте, какая техника используется, какие профессии востребованы на производстве.

Далее ребята проследили весь путь движения руды на обогатительной фабрике – от рудоприемника, куда ее выгружают многотонные БелАЗы, до бункеров с готовой продукцией – медным и цинковым концентратами.

В АБК предприятия гости посетили музей «Башмеди», посмотрели фильм о предприятии, встретились с молодыми специалистами – выпускниками Технического университета УГМК.

Затем будущие инженеры обсудили с экспертами от предприятия детали своих конкурсных проектов. Так, команда из школы села Целинного готовит работу по теме «Возобновляемые источники энергии».

Ребятам предложили разработать проект, который обеспечит электроэнергией расходомер воды на удаленном объекте – хвостохранилище. Команда из школы села Уфимский работает над проектом электронного 3-D тура по ООО «Башкирская медь».

Свои работы школьники должны представить комиссии на первый этап «Инженериады» в начале февраля. Подобные экскурсии ООО «Башмедь» проводит на постоянной основе. Вскоре промышленную площадку предприятия посетят школьники из сел Акъяр и Подольск.