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2 Ноября , 11:28

В Башкирии родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн

В Башкирии родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн. Такая услуга доступна жителям республики на портале Госуслуги.

Суперсервис позволяет родителям зарегистрировать ребенка на основании медицинских свидетельств о рождении в электронной форме без личного посещения отделов ЗАГС.

При желании семья также может получить гербовое свидетельство о рождении в отделе ЗАГС. Для этого при подаче заявления на Госуслугах им необходимо выбрать пункт, подтверждающий желание заявителя получить бумажное свидетельство о рождении в органе ЗАГС.

По информации пресс-службы госкомюстиции по РБ, с начала работы онлайн-сервиса в регионе выдано 500 свидетельств о рождении в электронной форме. Наибольшее количество рождений через онлайн-сервис зарегистрировано в отделах ЗАГС Калининского района Уфы - 91 экземпляр, Орджоникидзевского района Уфы - 67, Туймазинского района и города Туймазы - 60, во втором отделе ЗАГС Октябрьского района Уфа - 54.

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