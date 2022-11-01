В Уфе обсудят лучшие практики реабилитации и инклюзии

С 8 по 10 ноября в Уфе состоится первый открытый форум-выставка «Ломая барьеры». Это самый масштабный форум реабилитационной индустрии, проводимый в Башкортостане.

Мероприятие предназначено для специалистов из области социальной, медицинской, психологической реабилитации, руководителей реабилитационных центров, представителей органов госвласти, в том числе социальной защиты населения, образования, здравоохранения, научно-практических центров и институтов, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание «Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые вызовы и решения» с участием министерства труда и социальной защиты РФ, агентства стратегических инициатив и правительства республики. Запланированы около 30 дискуссионных площадок, круглых столов, конференций и воркшопов.

Также 8 ноября в театре оперы и балета состоится фестиваль детского творчества «Ломая барьеры», а 9–10 ноября — благотворительная ярмарка уникальных товаров и изделий «Добрая республика» от некоммерческих организаций.

Кроме того, на площадке форума будут работать консультационные площадки для населения по социальным вопросам, вопросам здоровья с консультациями врачей от министерства здравоохранения РБ.

Помимо этого состоится инклюзивный показ мод от общественной организации Совет матерей «Материнское сердце», спектакль «Без маски» с участием артистов с синдромом Дауна и шашечный турнир с участием семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной.

10 ноября в рамках события пройдёт Форум по социальному предпринимательству.