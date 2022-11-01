В России могут отменить штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле

В России водителей не будут штрафовать за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и даже противооткатных упоров в автомобиле. Также не будут проверять их наличие при прохождении техосмотра, сообщает «Российская газета». Между тем запретят эксплуатацию машины при использовании шипованных шин летом и летних — зимой. Все это заложено в проекте постановления правительства, разработанного МВД.

Документ вносит изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Проект уже в третий раз поступил в рабочую группу аналитического центра правительства по регуляторной гильотине. До сих пор преодолеть этот барьер ему не удавалось. В документе также прописаны способы выявления той или иной неисправности. На глаз инспектор не сможет установить, что протектор шин слишком мал. На слух он не сможет предъявить претензии по части громкости выхлопа того или иного автомобиля. Такие неисправности устанавливаются только с помощью средств технического диагностирования.

Впервые в России вводится запрет на использование шипованных шин летом (июнь, июль, август) и летних шин зимой (декабрь, январь, февраль). При этом делается оговорка, что сроки использования тех или иных шин региональные власти устанавливают самостоятельно, в зависимости от региона. Очевидно, что на севере России запрет на летние шины должен начинаться раньше.

Какое решение примет по этому проекту постановления правительства рабочая группа, пока неизвестно. Но предыдущие три потерпели фиаско. Хотя повод для этого в большинстве своем заключался в том, что в постановление, которое утвердило ПДД, нельзя было вносить поправки. Его можно переиздать только полностью. Сейчас возможность поправить документ появилась.