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1 Ноября , 13:06

В минздраве Башкирии объяснили ситуацию с увольнением директора стерлитамакского медколледжа

В минздраве Башкирии объяснили ситуацию с увольнением директора Стерлитамакского медицинского колледжа. По информации пресс-службы ведомства, у директора медколледжа Виля Ибрагимова истек срок контракта, в связи с чем он отстранен от должности.

«По желанию работника его могут принять в профессорско-преподавательский состав колледжа. На данный момент такого заявления в отдел кадров колледжа не поступало», — сообщила представитель министерства.

В ведомстве обратились к активным студентам-выпускникам и пригласили их на работу в медицинские организации республики после успешной сдачи выпускных испытаний.

Ранее студенты Стерлитамакского медицинского колледжа массово начали писать на страницу Главы республики Радия Хабирова во «ВКонтакте». Они просят оставить директора Виля Ибрагимова на своем посту.

«Мы узнали, что нашего уважаемого директора В.Р Ибрагимова, профессора и доктора медицинских наук, заслуженного врача РБ, уволили. Мы не знаем причины увольнения. Мы любим наш колледж и уважаемого директора. Нам не хочется, чтобы поменялось руководство. Мы хотим учиться в той атмосфере комфортности, теплой психологической обстановке, которые создавал Виль Рашидович на протяжении 10 лет», — говорится в сообщениях учащихся.

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