В Башкирии стали меньше болеть гриппом

В Башкирии снизилась заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора республики, в сравнении с прошлой неделей фиксируется уменьшение числа больных на 9,9%.

При этом ведомство зарегистрировало 21 688 случаев ОРИ — интенсивный показатель составил 54,0 на 10 тыс. человек.

«На 28 октября в Башкирии против гриппа привито 1 411 626 жителей, что составляет 35,2% от совокупного населения республики (58,8% запланированного)», — добавили в Роспотребнадзоре.