В Башкирии родственники участников СВО могут получить меры соцподдержки в центрах «Семья»

После объявления частичной мобилизации в центры «Семья» Башкирии обратились более 800 родственников участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Специалисты таких центров уже провели свыше 900 консультаций по вопросам оказания различных мер поддержки, 86 членам семей военнослужащих оказана психологическая помощь.

«Более тысячи человек получили помощь в виде продуктовых наборов, одежды, средств гигиены для детей. Всего специалисты службы посетили 839 семей, — рассказали в минтруде. — 131 человек из числа членов семей участников СВО оформили надомное обслуживание. Из них 118 пожилых, восемь инвалидов, пять семей с детьми-инвалидами».

Единый телефон центров «Семья» Башкирии: 8-800-347-5000.

Подробная информация на Семейном портале РБ.

Напомним, ответы на самые актуальные вопросы, относящиеся к компетенции министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, можно найти в специальном разделе на его официальном сайте. Они касаются трудовых прав и гарантий мобилизованных граждан; мер социальной поддержки семей участников спецоперации; жизнеустройства детей во время прохождения родителем военной службы и т. д.