Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
1 Ноября , 14:22

В Башкирии родственники участников СВО могут получить меры соцподдержки в центрах «Семья»

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

После объявления частичной мобилизации в центры «Семья» Башкирии обратились более 800 родственников участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Специалисты таких центров уже провели свыше 900 консультаций по вопросам оказания различных мер поддержки, 86 членам семей военнослужащих оказана психологическая помощь.

«Более тысячи человек получили помощь в виде продуктовых наборов, одежды, средств гигиены для детей. Всего специалисты службы посетили 839 семей, — рассказали в минтруде. — 131 человек из числа членов семей участников СВО оформили надомное обслуживание. Из них 118 пожилых, восемь инвалидов, пять семей с детьми-инвалидами».

Единый телефон центров «Семья» Башкирии: 8-800-347-5000.

Подробная информация на Семейном портале РБ. 

Напомним, ответы на самые актуальные вопросы, относящиеся к компетенции министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, можно найти в специальном разделе на его официальном сайте. Они касаются трудовых прав и гарантий мобилизованных граждан; мер социальной поддержки семей участников спецоперации; жизнеустройства детей во время прохождения родителем военной службы и т. д.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика