В Башкирии появится духовно-просветительский центр с воскресной школой

В селе Бугабашево Башкирии появится духовно-просветительский центр с воскресной школой и актовым залом на 75 мест.

Как сообщил ЦУР Башкирии со ссылкой на администрацию Бакалинского района, центр строят на территории Богородице-Одигитриевского женского монастыря.

Здесь также расположатся монастырская библиотека, медкабинет для сестер обители, праздничная трапезная, спортзал и кабинет канцелярии. Предполагается, что в будущем здании будут проходить конференции, семинары и другие духовно-просветительские мероприятия.

Строительство центра ведется в рамках программы федерального агентства по делам национальностей.