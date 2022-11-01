В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде дождя со снегом и гололедицы

Во вторник, 1 ноября, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, сегодня по региону возможны отложения снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По югу республики прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Уфе прогнозируется облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.