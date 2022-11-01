В Башкирии лишенные прав родители подались в бега со своими 2-летними детьми

В Башкирии к судебным приставам поступило судебное решение о принудительной передаче двух несовершеннолетних детей от неблагополучных родителей в руки сотрудников органов опеки. По данным пресс-службы ведомства, ранее родители двойняшек — отец, имеющий судимость по тяжкой статье Уголовного кодекса и находящийся под надзором, а также мать малышей, которая ведет асоциальный образ жизни, по решению суда были лишены родительских прав. Суд постановил передать малолетних детей мальчика и девочку отделу опеки и попечительства администрации города Октябрьского для дальнейшего жизнеустройства. Но родители, совершенно не заботясь о благополучии собственных малышей, доподлинно зная о вступившем в законную силу судебном акте, подались в бега.

«Сотрудники специализированного отделения по розыску должников и их имущества ГУФССП России по РБ проделали колоссальную и профессиональную работу, чтобы маленькие дети могли как можно скорее оказаться в безопасности. В ходе розыскных мероприятий отработано огромное количество информации, проверены десятки адресов, опрошено большое количество граждан, изучен ворох документов, что в результате позволило оперативно установить, где скрывают в нарушение закона нерадивые родители маленьких детей», — пояснили в службе судебных приставов.

Малолетние мальчик и девочка были найдены в квартире, расположенной на окраине города Бавлы в Татарстане. На момент обнаружения дети находились в плачевном состоянии, были голодные, спали в антисанитарных условиях на грязных матрасах, кроме того, в жилом помещении вместе с несовершеннолетними находился посторонний молодой мужчина, родители отсутствовали. Подоспевшие позже отец и мать находились в состоянии алкогольного опьянения. Они не смогли пояснить, почему двухлетние дети оставлены без присмотра и до сих пор не переданы по решению суда органам опеки.

В итоге несовершеннолетние брат и сестра после осмотра их медиками были переданы в руки представителей органов опеки и теперь их жизни ничего не угрожает.