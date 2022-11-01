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1 Ноября , 10:06

В 2023 году планируется субсидирование 19 региональных авиарейсов с посадкой в Уфе

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. К реализации программы с 1 января 2023 года приступят 17 авиакомпаний, которые будут осуществлять перелеты по 308 направлениям, а в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу. Перечень маршрутов опубликован на сайте агентства.

Среди субсидируемых – 19 маршрутов, где пунктом вылета или назначения значится Уфа. Это рейсы в Уфу из Астрахани, Волгограда, Красноярска, Минвод, Омска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Грозного, Махачкалы, Перми, Самары, Тюмени. Из Уфы субсидируются полеты в Салехард (2 рейса), Надым, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 декабря 2013 № 1242. На ее реализацию в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей.

Автор:Роман Якимчук
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