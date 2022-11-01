Свой среди чужих: как изменилась жизнь уфимских эмигрантов за рубежом

С начала специальной военной операции на Украине многие россияне поспешили сменить место жительства, уехав из Российской Федерации туда, где, на их взгляд, «спокойнее, благополучнее, толерантнее». Когда объявили о частичной мобилизации, к ним присоединились эмигранты-уклонисты. Но так ли гостеприимен «берег заморский»? Журналист агентства «Башинформ» расспросил о нынешнем житье-бытье уфимцев, которые уехали за границу несколько лет назад.

Анна, 32 года, дизайнер, живет в Эстонии

Анна переехала в Эстонию из Уфы несколько лет назад вместе с супругом, занятым в IT-сфере. Сама она трудится дизайнером — профессия достаточно востребованная, равно как и у мужа. Поэтому они пока не почувствовали кардинальных изменений в своей жизни. Тем не менее, по ее словам, определенные тенденции уже прослеживаются.

«В плане отношения эстонцев лично к нам и нашему «российскому» окружению ничего не изменилось, за исключением одного: это связано с документами. С недавних пор выходцам из России с местным видом на жительство нельзя приглашать родственников.

То есть мы с мужем сейчас не можем пригласить своих друзей и родственников в Эстонию, и сами в Россию не выезжаем, так как могут быть сложности с возвращением.

Впрочем, были истории, когда ещё до запрета отказывали родственникам в визе. Еще был случай с украинцами, которые до приезда в Эстонию длительное время жили в России, и это стало проблемой — они долго пытались доказать, что не россияне. А одна наша знакомая, россиянка по гражданству, но украинка по национальности, долгое время не могла легализоваться в Эстонии — ее хотели депортировать в Россию. Так что нельзя утверждать, что в Эстонии толерантно относятся к россиянам.

Если говорить о бытовых вещах, то могу сказать, что в последнее время цены значительно выросли. Мы пока не страдаем, но для тех, у кого доход меньше, это существенно. Бензин подорожал, коммуналка тоже. Коммуналка и так была дорогой, а сейчас ценник еще повысился, и это без учета отопления.

Вероятно, будут ещё повышения, инфляция на данный момент составляет 25%. Зарплаты так быстро не растут, так что ситуация непростая. Правда, сильных возмущений со стороны людей пока нет», — рассказала Анна.

Ирина, 36 лет, домохозяйка из Голландии

Ирина, которая в Голландии с 2014 года, признается, что очень сильно выросли цены на продукты.

«Местные с этим мириться не собираются, они часто организуют митинги по поводу роста цен и текущей политики. Полиция разгоняет людей дубинками и водометами, не считаясь с полом и возрастом митингующих», — возмущается собеседница.

«Хорошо, что в России у нас осталось свое жилье, как только муж закончит работу над проектом (работает по приглашению компании), всей семьёй возвращаемся домой», — рассказала Ирина.

Евгений, 40 лет, учредитель фирмы

Учредителю фирмы по электромонтажу в Нюрнберге (Германия) Евгению пришлось столкнуться с откровенным русофобством в свой адрес.

«Из-за рамки для номера автомобиля, где было написано „Российская Федерация“, на парковке супермаркета у меня случился конфликт с беженцами с Украины, которые требовали снять и уничтожить рамку на месте», — рассказал наш земляк.

Евгений говорит, что экономическая ситуация в Германии осложнилась: цены выросли в разы и на всё. На продукты в диапазоне от 10 до 30%. На оборудование для работ — до 50%, на ЖКХ — на 73%.

«Начались проблемы с поставками. При этом цены на работы не изменились», — поделился он.

Регина, 52 года, финансист

Регина живет в Италии несколько лет, занимается финансовым аудитом компаний. В последнее время начала задумываться о возвращении в Россию.

«Главная проблема, с которой я столкнулась — это невозможность свободно перемещаться из страны в страну, в том числе в Россию. Всех владельцев российских паспортов стали более тщательно досматривать в аэропорту, на таможне. Даже городские службы и местные жители, с которыми мы общаемся не один год, стали приглядываться к нам, чаще задавать вопросы, как будто мы шпионы, — пожаловалась Регина.

— Италия достаточно тёплая страна и может сама себя обеспечивать продовольствием. Но я замечаю, что идет рост цен на пасту, видимо, и ее производят из российского сырья.

Как и по всей Европе, растут цены на бензин и газ. Заметно сократилось количество туристов, что, скорее всего, скажется на экономике страны.

Несмотря на мягкий климат и теплое море, жить здесь становится не так комфортно».

Кстати

В Башкирии сейчас наблюдается заставляющая задуматься тенденция: сюда переезжает все больше людей из регионов России с самым высоким уровнем жизни. Таковы данные официальной статистики за январь–июнь 2022 года.

По информации Башстата, наибольший миграционный прирост в регион наблюдается из Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа: соответственно 236 и 168 человек за первое полугодие 2022 года.

По итогам шести месяцев 2022 года миграционная ситуация в нашей республике характеризуется положительными тенденциями. Убыль населения Башкирии в другие регионы России по сравнению с январем-июнем 2021 года сократилась на 27,4% и составила - 1181 человек.

Одновременно наблюдается положительное сальдо миграции с зарубежными странами за счет миграционного прироста из Индии и Турции (+80).

«Наибольший миграционный прирост в обмене со странами СНГ продолжают обеспечивать мигранты из Таджикистана», — отметили в Башстате.