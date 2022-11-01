Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов России продлен до 9 ноября

Режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлен до 9 ноября, сообщается на сайте Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно.