Поезд Деда Мороза сделает остановки в Уфе и Белорецке

Поезд Деда Мороза 22 октября отправился из Великого Устюга в путешествие по стране. Празднично оформленная передвижная резиденция проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Маршрут поезда пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Приедет поезд и в Башкирию — 7 декабря (в среду) он остановится в Уфе, 8 декабря — в Белорецке.

«В каждом городе, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки», — рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.